Польские фанаты вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным — фото 10 апреля, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Польские фанаты поддерживают Украину (Фото:ФК Легия)

Фанаты варшавской Легии выразили свое отношение к Владимиру Путину, развязавшему войну в Украине.

Перед началом выездного матча 28 тура чемпионата Польши против познанского Леха фанаты Легии вывесили на гостевом секторе большой баннер с изображением Путина с петлей на шее.

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Матч в итоге завершился вничью 1:1

Следует отметить, что за Легию выступает украинец Игорь Харатин. Также недавно в варшавский клуб перешел на правах аренды словенский футболист Динамо Беньямин Вербич.

За Лех играет также арендованный у Динамо поляк Томаш Кендзера.

Ранее сообщалось, что польские болельщики спели "Ruska kurwa" перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Швеции.

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