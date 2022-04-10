Польские фанаты вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным — фото

10 апреля, 14:07
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Польские фанаты поддерживают Украину (Фото:ФК Легия)

Польские фанаты поддерживают Украину (Фото:ФК Легия)

Фанаты варшавской Легии выразили свое отношение к Владимиру Путину, развязавшему войну в Украине.

Перед началом выездного матча 28 тура чемпионата Польши против познанского Леха фанаты Легии вывесили на гостевом секторе большой баннер с изображением Путина с петлей на шее.

Видео дня
https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1512821915148333062
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Матч в итоге завершился вничью 1:1

Следует отметить, что за Легию выступает украинец Игорь Харатин. Также недавно в варшавский клуб перешел на правах аренды словенский футболист Динамо Беньямин Вербич.

За Лех играет также арендованный у Динамо поляк Томаш Кендзера.

Ранее сообщалось, что польские болельщики спели "Ruska kurwa" перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Швеции.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Владимир Путин Болельщики Война в Украине ФК Легия

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