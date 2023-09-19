Жуткие кадры. Болельщик Ньюкасла получил ножевые ранения в Милане перед Лигой чемпионов — фото
Фанаты Ньюкасла в Милане (Фото:REUTERS/Claudia Greco)
Фанаты итальянского гранда устроили засаду на представителей Ньюкасла перед стартовым туром группового этапа Лиги чемпионов.
В ночь на вторник, 19 сентября, произошло нападение на болельщиков «сорок».
На фанатов английского клуба напала банда в балаклавах. Один из пострадавших получил три ножевых ранения и попал в больницу. Об этом сообщает Daily Mail.
58-летний Эдди Маккей как раз возвращался в гостиницу со своим сыном и другом, когда около восьми нападавших набросились на них сзади в туристическом районе Навигли.
Мужчину ранили дважды в руку и один раз в поясницу. Его сына ударили дубинкой по голове, а затем разрезали на нем футболку Ньюкасла.
Отметим, что в итальянский город прибыло ориентировочно 5 тысяч болельщиков Ньюкасла.
Напомним, Милан сыграет с Ньюкаслом уже сегодня, 19 сентября. Начало — в 19:45.
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