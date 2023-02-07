«Обещают нанять киллера». Украинская модель заявила об угрозах от фанатов греческого футбольного клуба 7 февраля, 19:22 Альвина Царенко начала встречаться с футболистом Олимпиакоса (Фото:Альвина Царенко via Instagram)

Украинская модель Альвина Царенко, бывшая девушка полузащитника киевского Динамо Беньямина Вербича и мать его ребенка, заявила об угрозах от фанатов греческого Панатинаикоса, где сейчас выступает футболист.

Царенко рассказала, что фанаты Панатинаикоса обвиняют ее в том, что она негативно влияет на Вербича, из-за чего он плохо играет, сообщает FanDay.

«Фанаты Панатинаикоса угрожают мне давно. Но сейчас они обещают нанять киллера, чтобы он убил меня и ребенка, поэтому я решила придать этому огласку. Хотя я и не воспринимаю их угроз всерьез, но лучше перестраховаться», — сказала девушка.



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Девушка добавила, что сейчас имеет отношения с другим мужчиной, выступающим в составе Олимпиакоса — главного конкурента Панатинаикоса.

«Я хожу на матчи Олимпиакоса. Меня туда приглашают, а не я сама купила билеты и пришла. У меня не было задачи позлить Беньямина. Я ходила на матчи Олимпиакоса и раньше, но не освещала этого в Instagram.

Я взяла сына на матч, потому что он уже подрос. Игра была не слишком поздно, и я решила впервые взять майя на хороший стадион. А журналисты начали писать, что я это делаю специально, чтобы позлить Беньямина", — рассказала Царенко.

Ранее сообщалось, что экс-футболист донецкого Шахтера Виллиан расторг контракт с бразильским Коринтиансом из-за регулярных угроз от болельщиков.