После победы на ЧМ-2022. Толпы фанатов ночью пришли к дому бабушки Месси и пели песни о нем — видео

19 декабря, 13:03
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Фанаты сборной Аргентины (Фото:REUTERS/Ralph Tedy Erol)

Фанаты сборной Аргентины (Фото:REUTERS/Ralph Tedy Erol)

Многочисленные фанаты в Росарио ночью пришли к доме бабушки капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, чтобы спеть песни о нем после победы своей национальной команды на чемпионате мира по футболу-2022.

Этот момент был снят на видео и опубликован в Twitter. В ролике видно, как болельщики поют песни о Месси.

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В это время бабушка Лионеля наблюдает за происходящим в окно. В конце видео она помахала фанатам рукой.

Видео дня

https://twitter.com/RoyNemer/status/1603446106997899285

Сборная Аргентины стала в третий раз чемпионом мира, победив в финале турнира в Катаре национальную команду Франции в серии пенальти.

Во время церемонии награждения Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

После финала Лионель признался, что намерен продолжить карьеру в сборной Аргентины.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Лионель Месси Фанаты Болельщики ЧМ-2022 Сборная Аргентины

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