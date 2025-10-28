Таинственный футболист АПЛ в маске сыграл в матче медиалиги: фанаты подозревают, что это Мудрик — видео

Фанаты подозревают, что под маской скрывается Мудрик (Фото: Sky Sports)

Английская медиалига Baller League оказалась в центре внимания после появления в матче загадочного футболиста в маске.

Перед поединком капитан одной из команд заявил, что в игре примет участие футболист английской Премьер-лиги, однако его имя решили не раскрывать.

Лицо и тело игрока были полностью закрыты. Он играл в черной маске, длинных рукавах и даже перчатках, чтобы нельзя было узнать татуировки или другие узнаваемые черты.

Это вызвало волну обсуждений среди фанатов. В комментариях под видео многие болельщики убеждены, что таинственным игроком был украинец Михаил Мудрик, который отстранен от футбола из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Впрочем, были и другие версии. Некоторые фанаты считают, что это мог быть Коул Палмер, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Праус и другие игроки АПЛ.

В июне Мудрика официально обвинили в нарушении антидопинговых правил. Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая, по данным СМИ, подтвердила положительный результат. Михаилу грозит дисквалификация до четырех лет.

Ранее сообщалось, что у Михаила Мудрика забрали права на полгода из-за того, что он превысил скорость и не остановился по требованию полиции.

