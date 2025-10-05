«Я не думал, чтобы прям настолько». Фанаты Порту устроили «адскую» ночь команде Судакова перед главным матчем тура чемпионата Португалии

Перед центральным поединком 8-го тура чемпионата Португалии между Порту и Бенфикой, фанаты «драконов» не дали спать гостям из Лиссабона.

Украинский футболист Бенфики Георгий Судаков в своем Telegram-канале рассказал, что фанаты Порту ночью устроили пиротехническое под окнами отеля, где поселилась лиссабонская команда.

Реклама

«Сегодня игра против Порту, мне говорили все в Лиссабоне, что это самый масштабный день для болельщиков… но я не думал, чтобы прям настолько.

Начиная с 12 ночи до 5 утра фанаты Порту под нашим отелем взрывали петарды и запускали фейерверки…" - написал Судаков.

Поединок Порту — Бенфика состоится сегодня, 5 октября, в 23:15 по киевскому времени. На данный момент «драконы» лидируют в чемпионате с 21 очком, а Бенфика занимает третью строчку, отставая на четыре балла.

Ранее сообщалось, что Бенфику перед матчем с Порту атаковал вирус, симптомы обнаружили у нескольких игроков и главного тренер Жозе Моуринью.