Обозвали «обезьяной». Звезда Реала стала жертвой расистских оскорблений во время матча с клубом Цыганкова — видео

26 апреля, 11:50
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Винисиус Жуниор забил гол и отдал ассист в матче с Жироной (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Винисиус Жуниор забил гол и отдал ассист в матче с Жироной (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Звездный нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор столкнулся с расизмом в свой адрес в матче чемпионата Испании против Жироны, за которую выступает украинец Виктор Цыганков.

Об этом сообщает Football Espana.

На видео попал момент, как некоторые фанаты на стадионе Монтиливи скандируют «обезьяна» в сторону Винисиуса.

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Также появилось видео, как один из болельщиков на трибунах имитирует звуки обезьяны в адрес бразильского игрока.

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В Ла Лиге пока не прокомментировали инцидент на стадионе Жироны.

В матче с Жироной Винисиус забил гол и отдал результативную передачу, но это не помогло Реалу, который уступил со счетом 2:4.

Сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин, впервые за долгое время вышедший в основе испанского клуба, стал худшим игроком матча против Жироны по версии популярного портала WhoScored.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Расизм

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