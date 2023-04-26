Обозвали «обезьяной». Звезда Реала стала жертвой расистских оскорблений во время матча с клубом Цыганкова — видео
Винисиус Жуниор забил гол и отдал ассист в матче с Жироной (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Звездный нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор столкнулся с расизмом в свой адрес в матче чемпионата Испании против Жироны, за которую выступает украинец Виктор Цыганков.
Об этом сообщает Football Espana.
На видео попал момент, как некоторые фанаты на стадионе Монтиливи скандируют «обезьяна» в сторону Винисиуса.
Также появилось видео, как один из болельщиков на трибунах имитирует звуки обезьяны в адрес бразильского игрока.
В Ла Лиге пока не прокомментировали инцидент на стадионе Жироны.
В матче с Жироной Винисиус забил гол и отдал результативную передачу, но это не помогло Реалу, который уступил со счетом 2:4.
Сообщалось, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин, впервые за долгое время вышедший в основе испанского клуба, стал худшим игроком матча против Жироны по версии популярного портала WhoScored.