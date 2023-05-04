«Сын шл*хи». Фаны ПСЖ устроили массовую акцию с оскорблениями Месси — видео

4 мая, 10:54
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Фанаты недовольны результатами команды (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Фанаты недовольны результатами команды (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Фанаты ПСЖ выразили свое возмущение звезде клуба Лионеля Месси на фоне неутешительных результатов команды в сезоне.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, опубликовавший в Twitter видео протестов парижских болельщиков.

Фанаты собрались возле офиса ПСЖ, начав скандировать оскорбления в адрес Месси, в частности назвав его «сыном шл*хи».

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Кроме аргентинца досталось и другим звездам ПСЖ — Неймару и Верратти.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1653806125324673024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1653806125324673024%7Ctwgr%5Ec2ad8b31db90067c78647e7633df12cd8c42503f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.24tv.ua%2Fru%2Ffanaty-pszh-ustroili-miting-vozle-klubnogo-ofisa-protiv-messi-video-24-kanal_n2306795

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, но вылетел из Кубка страны и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию на фоне слухов о переходе в местный клуб.

После этого ПСЖ решил наказать аргентинца, поскольку тот уехал на два дня в Саудовскую Аравию без согласия клуба.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси Фанаты

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