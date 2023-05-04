«Сын шл*хи». Фаны ПСЖ устроили массовую акцию с оскорблениями Месси — видео 4 мая, 10:54 Фанаты недовольны результатами команды (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Фанаты ПСЖ выразили свое возмущение звезде клуба Лионеля Месси на фоне неутешительных результатов команды в сезоне.

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, опубликовавший в Twitter видео протестов парижских болельщиков.

Фанаты собрались возле офиса ПСЖ, начав скандировать оскорбления в адрес Месси, в частности назвав его «сыном шл*хи».

Видео дня

Читайте также: Месси потерял лидерство в рейтинге спортсменов с наибольшими доходами

Кроме аргентинца досталось и другим звездам ПСЖ — Неймару и Верратти.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, но вылетел из Кубка страны и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию на фоне слухов о переходе в местный клуб.

После этого ПСЖ решил наказать аргентинца, поскольку тот уехал на два дня в Саудовскую Аравию без согласия клуба.

