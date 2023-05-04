«Сын шл*хи». Фаны ПСЖ устроили массовую акцию с оскорблениями Месси — видео
Фанаты недовольны результатами команды (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
Фанаты ПСЖ выразили свое возмущение звезде клуба Лионеля Месси на фоне неутешительных результатов команды в сезоне.
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо, опубликовавший в Twitter видео протестов парижских болельщиков.
Фанаты собрались возле офиса ПСЖ, начав скандировать оскорбления в адрес Месси, в частности назвав его «сыном шл*хи».
Кроме аргентинца досталось и другим звездам ПСЖ — Неймару и Верратти.
ПСЖ лидирует в чемпионате Франции, но вылетел из Кубка страны и Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Месси совершил неожиданный визит в Саудовскую Аравию на фоне слухов о переходе в местный клуб.
После этого ПСЖ решил наказать аргентинца, поскольку тот уехал на два дня в Саудовскую Аравию без согласия клуба.