Попробуйте не расплакаться. Фанаты Севильи пришли к отцу умершего футболиста — видео

21 апреля, 19:35
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Фанаты помнят Пуэрту (Фото:Коллаж NV)

Фанаты помнят Пуэрту (Фото:Коллаж NV)

Перед поединком Лиги Европы болельщики навестили отца Антонио Пуэрты.

Севилья вышла в полуфинал Лиги Европы после невероятной победы над Манчестер Юнайтед — 3:0.

А накануне игры сотни фанатов пришли к дому, где жил бывший футболист команды Антонио Пуэрта.

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Они пели песни и скандировали его имя. Отец Пуэрты открыл окно и приветствовал болельщиков. После чего не сдержал эмоций и расплакался. Видео этого момента было опубликовано в Twitter.

25 августа 2007 года во время матча с Хетафе в первом туре чемпионата Испании 22-летнему Антонио стало плохо. Он смог сам покинуть поле, но в раздевалке случился еще один приступ, после чего футболист был немедленно доставлен в одну из больниц Севильи. Однако его состояние не улучшилось и 28 августа Антонио Пуэрта скончался.

И хотя Пуэрта сыграл всего один матч за национальную команду, во время церемоний награждения сборной Испании по футболу золотыми медалями Евро-2008, Евро-2012, а также чемпионата мира 2010 защитник испанцев Серхио Рамос получал награду и праздновал победу в футболке с изображением Пуэрты и надписью: «Всегда с нами».

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Болельщики ФК Севилья

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