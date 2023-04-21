Попробуйте не расплакаться. Фанаты Севильи пришли к отцу умершего футболиста — видео
Фанаты помнят Пуэрту (Фото:Коллаж NV)
Перед поединком Лиги Европы болельщики навестили отца Антонио Пуэрты.
Севилья вышла в полуфинал Лиги Европы после невероятной победы над Манчестер Юнайтед — 3:0.
А накануне игры сотни фанатов пришли к дому, где жил бывший футболист команды Антонио Пуэрта.
Они пели песни и скандировали его имя. Отец Пуэрты открыл окно и приветствовал болельщиков. После чего не сдержал эмоций и расплакался. Видео этого момента было опубликовано в Twitter.
25 августа 2007 года во время матча с Хетафе в первом туре чемпионата Испании 22-летнему Антонио стало плохо. Он смог сам покинуть поле, но в раздевалке случился еще один приступ, после чего футболист был немедленно доставлен в одну из больниц Севильи. Однако его состояние не улучшилось и 28 августа Антонио Пуэрта скончался.
И хотя Пуэрта сыграл всего один матч за национальную команду, во время церемоний награждения сборной Испании по футболу золотыми медалями Евро-2008, Евро-2012, а также чемпионата мира 2010 защитник испанцев Серхио Рамос получал награду и праздновал победу в футболке с изображением Пуэрты и надписью: «Всегда с нами».
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