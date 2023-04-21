Попробуйте не расплакаться. Фанаты Севильи пришли к отцу умершего футболиста — видео 21 апреля, 19:35 Фанаты помнят Пуэрту (Фото:Коллаж NV)

Перед поединком Лиги Европы болельщики навестили отца Антонио Пуэрты.



Севилья вышла в полуфинал Лиги Европы после невероятной победы над Манчестер Юнайтед — 3:0.

А накануне игры сотни фанатов пришли к дому, где жил бывший футболист команды Антонио Пуэрта.

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Они пели песни и скандировали его имя. Отец Пуэрты открыл окно и приветствовал болельщиков. После чего не сдержал эмоций и расплакался. Видео этого момента было опубликовано в Twitter.

Dos horas y media para el partido del año en Sevilla y la afición del #SevillaFC se encomienda al espíritu de Antonio Puerta. Homenaje de los ultras al abuelo de Puerta... Hermoso❤️🥹 pic.twitter.com/N5SODUk2eE — Andy Leal Cerdá (@andyllc) April 20, 2023

25 августа 2007 года во время матча с Хетафе в первом туре чемпионата Испании 22-летнему Антонио стало плохо. Он смог сам покинуть поле, но в раздевалке случился еще один приступ, после чего футболист был немедленно доставлен в одну из больниц Севильи. Однако его состояние не улучшилось и 28 августа Антонио Пуэрта скончался.

И хотя Пуэрта сыграл всего один матч за национальную команду, во время церемоний награждения сборной Испании по футболу золотыми медалями Евро-2008, Евро-2012, а также чемпионата мира 2010 защитник испанцев Серхио Рамос получал награду и праздновал победу в футболке с изображением Пуэрты и надписью: «Всегда с нами».

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