«Борьба с вредителями». Фанаты бельгийского футбольного клуба забросали болельщиков соперника мертвыми крысами — фото

17 апреля, 12:24
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Во время матча царила напряженная атмосфера между болельщиками (Фото:ФК Шарлеруа)

Во время матча царила напряженная атмосфера между болельщиками (Фото:ФК Шарлеруа)

Болельщики Шарлеруа отметились скандальным поведением в матче против Стандарда в 33 туре чемпионата Бельгии по футболу.

Во время матча на трибунах стадиона царила напряженная атмосфера между поклонниками обоих клубов, сообщает Le Parisien.

Сначала фанаты забросали поле дымовыми шашками, из-за чего матч пришлось приостановить. Ситуация накалилась, когда болельщики Шарлеруа бросили с десяток дохлых крыс, окрашенных в красный цвет [цвета Стандарта], в направлении фанатов соперника.

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Ультрас Шарлеруа также были одеты в костюмы борьбы с вредителями и развернули баннер с надписью "Борьба с крысами".

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Поединок завершился победой Стандарда 3:1.

Ранее сообщалось, что болельщики французского Анже обнажили ягодицы, чтобы помешать игроку Клермона забить пенальти.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бельгия Фанаты Болельщики

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