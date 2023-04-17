«Борьба с вредителями». Фанаты бельгийского футбольного клуба забросали болельщиков соперника мертвыми крысами — фото
Во время матча царила напряженная атмосфера между болельщиками (Фото:ФК Шарлеруа)
Болельщики Шарлеруа отметились скандальным поведением в матче против Стандарда в 33 туре чемпионата Бельгии по футболу.
Во время матча на трибунах стадиона царила напряженная атмосфера между поклонниками обоих клубов, сообщает Le Parisien.
Сначала фанаты забросали поле дымовыми шашками, из-за чего матч пришлось приостановить. Ситуация накалилась, когда болельщики Шарлеруа бросили с десяток дохлых крыс, окрашенных в красный цвет [цвета Стандарта], в направлении фанатов соперника.
Ультрас Шарлеруа также были одеты в костюмы борьбы с вредителями и развернули баннер с надписью "Борьба с крысами".
Поединок завершился победой Стандарда 3:1.
Ранее сообщалось, что болельщики французского Анже обнажили ягодицы, чтобы помешать игроку Клермона забить пенальти.