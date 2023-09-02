Едва не привез гол после грубой ошибки. Фанаты высмеяли Мудрика в соцсетях после провального матча Челси в АПЛ 2 сентября, 19:45 Михаил Мудрик едва не привез гол в свои ворота (Фото:ФК Челси)

Лондонский Челси неожиданно уступил Ноттингем Форест со счетом 0:1 в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

Украинский игрок Челси Михаил Мудрик появился на поле на 77-й минуте при счете 0:1 в пользу гостей, однако за это время успел совершить несколько ошибок, дав повод фанатам для троллинга.

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В частности болельщики обратили внимание на момент, когда Мудрик сделал обрезку на чужой половине поля, которая едва не привела ко второму голу в ворота Челси. После этого Мудрик пытался отобрать мяч у Эланги, однако тот эффектно обыграл украинца и пробил по воротам.

Также фанаты напомнили, что за украинца Челси заплатил 100 млн евро, в то время как гораздо более дешевый игрок соперника его легко обыгрывает.

Еще один фанат высмеял малую результативность Мудрика: «Найдена камера, которая фиксировала последний официальный гол Мудрика».

Фото: Twitter

Ранее легенда Динамо и сборной Украины Олег Лужный заявил, что Мудрику стоило переходить в Арсенал.