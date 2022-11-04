И вспомнили о Путине. Литовские фанаты мощно поддержали Украину во время матча Лиги конференций — видео 4 ноября, 13:44 Сам матч между Жальгирисом и Слованом завершился победой словацкой команды (Фото:ФК Жальгирис)

Фанаты литовского Жальгириса мощно поддержали Украину во время матча Лиги конференций с братиславским Слованом.



По ходу поединка болельщики клуба из Вильнюса отметились несколькими скандированиями.

Одно из них было посвящено президенту России Владимиру Путину. Это скандирование впервые было использовано украинскими фанатами и впоследствии стало популярным среди футбольных болельщиков.

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Также зрители на стадионе мощно заряжали другую знаменитую кричалку: «Слава Украине! Героям слава!».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сам матч между Жальгирисом и Слованом завершился победой словацкой команды со счетом 2:1.

В другом поединке Лиги конференций украинский Днепр-1 проиграл нидерландскому АЗ Алкмар.