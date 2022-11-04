И вспомнили о Путине. Литовские фанаты мощно поддержали Украину во время матча Лиги конференций — видео

4 ноября, 13:44
Поделиться:
Сам матч между Жальгирисом и Слованом завершился победой словацкой команды (Фото:ФК Жальгирис)

Сам матч между Жальгирисом и Слованом завершился победой словацкой команды (Фото:ФК Жальгирис)

Фанаты литовского Жальгириса мощно поддержали Украину во время матча Лиги конференций с братиславским Слованом.

По ходу поединка болельщики клуба из Вильнюса отметились несколькими скандированиями.

Одно из них было посвящено президенту России Владимиру Путину. Это скандирование впервые было использовано украинскими фанатами и впоследствии стало популярным среди футбольных болельщиков.

Видео дня

Читайте также:
«К черту Путина». Звезда сборной России по футболу оригинально поздравила граждан РФ с Днем народного единства

Также зрители на стадионе мощно заряжали другую знаменитую кричалку: «Слава Украине! Героям слава!».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Сам матч между Жальгирисом и Слованом завершился победой словацкой команды со счетом 2:1.

В другом поединке Лиги конференций украинский Днепр-1 проиграл нидерландскому АЗ Алкмар.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Владимир Путин Литва Фанаты Болельщики Видео Украина Слован Братислава Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X