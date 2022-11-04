И вспомнили о Путине. Литовские фанаты мощно поддержали Украину во время матча Лиги конференций — видео
Сам матч между Жальгирисом и Слованом завершился победой словацкой команды (Фото:ФК Жальгирис)
Фанаты литовского Жальгириса мощно поддержали Украину во время матча Лиги конференций с братиславским Слованом.
По ходу поединка болельщики клуба из Вильнюса отметились несколькими скандированиями.
Одно из них было посвящено президенту России Владимиру Путину. Это скандирование впервые было использовано украинскими фанатами и впоследствии стало популярным среди футбольных болельщиков.
Также зрители на стадионе мощно заряжали другую знаменитую кричалку: «Слава Украине! Героям слава!».
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Сам матч между Жальгирисом и Слованом завершился победой словацкой команды со счетом 2:1.
В другом поединке Лиги конференций украинский Днепр-1 проиграл нидерландскому АЗ Алкмар.