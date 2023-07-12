«Короткое послание мировым лидерам». Фанаты литовского клуба во время матча Лиги чемпионов скандировали «Слава Украине!» — видео 12 июля, 13:24 Фанаты Жальгириса устроили мощную перекличку (Фото:ФК Жальгирис)

Болельщики литовского Жальгириса поддержали Украину во время матча против македонской Струги в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, который состоялся 11 июля, в день начала саммита НАТО в Вильнюсе.

Поединок вызвал большой ажиотаж в Вильнюсе и болельщики полностью заполнили трибуны стадиона ЛФФ.

Во время матча фанаты устроили мощную перекличку, выкрикивая украинские патриотические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

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«Короткое послание мировым лидерам», — подписала публикацию в Instagram пресс-служба Жальгириса.



Матч Жальгирис — Струга завершился без голов — 0:0. Ответный матч состоится 18 июля.

Ранее фанаты баскетбольного клуба Жальгирис вышли на матч Евролиги в сине-желтой форме, хотя традиционные цвета клуба — зелено-белые.