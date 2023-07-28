«Когда армия вернется в Косово». Фанаты сербского футбольного клуба вывесили провокационный баннер во время матча — фото

28 июля, 10:16
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Матч состоялся в Белграде (Фото:ФК Црвена Звезда)

Матч состоялся в Белграде (Фото:ФК Црвена Звезда)

Фанаты сербской Црвены Звезды во время товарищеского матча с итальянской Фиорентиной (5:0) развернули баннер с военным посланием против Косово.

На стадионе Райко Митич в Белграде фанаты вывесили баннер с надписью «Когда армия вернется в Косово».

Кроме того, болельщики сформировали из цветных листов изображение танка на фоне сербского флага.

Видео дня

https://twitter.com/HCeku/status/1684537973428162560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1684537973428162560%7Ctwgr%5E7ed8ae98a40f7f6524e2273f41b7378ed99c5981%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fworldsoccertalk.com%2Fnews%2Fred-star-belgrade-displays-war-message-directed-at-kosovo-20230727-WST-445853.html

Федерация футбола Косово отреагировала на провокационную выходку сербских фанатов и подала жалобу в УЕФА.

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«Мы обратились к УЕФА с просьбой расследовать это дело и принять строгие меры против клуба Црвена Звезда и болельщиков», — говорится в заявлении федерации.

Ранее сообщалось, что фанаты польской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фанаты Сербия Болельщики Косово

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