«Когда армия вернется в Косово». Фанаты сербского футбольного клуба вывесили провокационный баннер во время матча — фото
Матч состоялся в Белграде (Фото:ФК Црвена Звезда)
Фанаты сербской Црвены Звезды во время товарищеского матча с итальянской Фиорентиной (5:0) развернули баннер с военным посланием против Косово.
На стадионе Райко Митич в Белграде фанаты вывесили баннер с надписью «Когда армия вернется в Косово».
Кроме того, болельщики сформировали из цветных листов изображение танка на фоне сербского флага.
Федерация футбола Косово отреагировала на провокационную выходку сербских фанатов и подала жалобу в УЕФА.
«Мы обратились к УЕФА с просьбой расследовать это дело и принять строгие меры против клуба Црвена Звезда и болельщиков», — говорится в заявлении федерации.
Ранее сообщалось, что фанаты польской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.