«Когда армия вернется в Косово». Фанаты сербского футбольного клуба вывесили провокационный баннер во время матча — фото 28 июля, 10:16 Матч состоялся в Белграде (Фото:ФК Црвена Звезда)

Фанаты сербской Црвены Звезды во время товарищеского матча с итальянской Фиорентиной (5:0) развернули баннер с военным посланием против Косово.

На стадионе Райко Митич в Белграде фанаты вывесили баннер с надписью «Когда армия вернется в Косово».

Кроме того, болельщики сформировали из цветных листов изображение танка на фоне сербского флага.

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Федерация футбола Косово отреагировала на провокационную выходку сербских фанатов и подала жалобу в УЕФА.

«Мы обратились к УЕФА с просьбой расследовать это дело и принять строгие меры против клуба Црвена Звезда и болельщиков», — говорится в заявлении федерации.



Ранее сообщалось, что фанаты польской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.