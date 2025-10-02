Фаны Кристал Пэлес вывесили баннер в поддержку Украины во время матча против Динамо — фото
Англичане поддержали Украину (Фото: instagram.com/cpfc)
В четверг, 2 октября, киевское Динамо играет против Кристал Пэлас в первом туре Лиги конференций сезона 2025/26. Мы ведем онлайн-трансляцию матча.
Фанаты английского клуба подготовили специальный баннер с эмблемой команды и надписью «Слава Украине», который вывесили во время поединка в Люблине (Польша).
Сейчас счет после первого тайма — 1:0 в пользу лондонцев.
Ранее мы сообщали, что генеральный директор Динамо высказался о будущем Андрея Ярмоленко в киевском клубе.