«Вернешься в черном пакете». Болельщики новичка УПЛ призвали УАФ навсегда дисквалифицировать бывшего игрока их клуба

27 июня, 12:50
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Андрей Сахневич (Фото:instagram: fkventspilsofficial)

Андрей Сахневич (Фото:instagram: fkventspilsofficial)

Фаны житомирского Полесья, которое недавно повысилось в классе, требуют запретить заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины Андрею Сахневичу, который уехал играть за российскую команду.

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В своем Instagram-аккаунте болельщики опубликовали пост, в котором осудили решение футболиста поехать выступать за российский клуб Ильпар, который играет в одном из низших дивизионов чемпионата РФ.

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«Украинец, житомирянин, 34-летний Андрей Сахневич, бывший игрок ФК Полесье, во время полномасштабной войны предал свою родину и уехал в Россию, подписав контракт с футбольным клубом из пермского края.

Сегодня он продолжает зарабатывать деньги в стране-агрессоре, не меняя гражданства и не осуждая войну, он поддерживает убийства украинцев и оправдывает преступления Путина и его армии…".

Также фаны призвали Украинскую ассоциацию футбола пожизненно запретить заниматься игроку спортивной деятельностью на территории Украины.

«Мы призываем Украинскую Ассоциацию Футбола и Премьер-лигу Украины запретить этому спортсмену заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. А что касается возвращения в Житомир, то только в черном пакете!»,— говорится в обращении фанов Полесья.

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Кроме житомирского клуба, в Украине Сахневич выступал за киевское Динамо Александрию, Колос и Горняк-Спорт.

Ранее сообщалось, что Полесье подписало бывшего игрока Динамо и чемпиона Польши.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Полесье

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