Фанаты Ювентуса прорвались на поле, протестуя против трансфера звездного футболиста — видео 10 августа, 18:07 Фанаты не хотят видеть Лукаку в Ювентусе (Фото:Ромелу Лукаку через Instagram)

Болельщики туринского Ювентуса обратились к руководству клуба с просьбой не подписывать бельгийского нападающего лондонского Челси Ромелу Лукаку.

Об этом сообщает SPORTbible.

После товарищеского поединка Ювентуса против резервистов клуба, который завершился победой основной команды со счетом 8:0, фанаты выбежали на поле, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к вероятному переходу Лукаку.

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Болельщики Ювентуса не хотят, чтобы сделка состоялась из-за того, что игрок выступал за принципиального соперника туринцев — миланский Интер.



Лукаку играл за миланский клуб с 2019-го по 2023-й год с перерывами на переход в Челси.

Ранее сообщалось, что УЕФА туринский Ювентус из Лиги конференций на сезон-2023/24.