Фанаты Ювентуса прорвались на поле, протестуя против трансфера звездного футболиста — видео

10 августа, 18:07
Поделиться:
Фанаты не хотят видеть Лукаку в Ювентусе (Фото:Ромелу Лукаку через Instagram)

Фанаты не хотят видеть Лукаку в Ювентусе (Фото:Ромелу Лукаку через Instagram)

Болельщики туринского Ювентуса обратились к руководству клуба с просьбой не подписывать бельгийского нападающего лондонского Челси Ромелу Лукаку.

Об этом сообщает SPORTbible.

После товарищеского поединка Ювентуса против резервистов клуба, который завершился победой основной команды со счетом 8:0, фанаты выбежали на поле, чтобы продемонстрировать свое негативное отношение к вероятному переходу Лукаку.

Видео дня

https://twitter.com/GiovaAlbanese/status/1689406277334511616?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689406277334511616%7Ctwgr%5E0cd34f9de557778facf0a3f5a6fea52ae05487a4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.24tv.ua%2Ffanati-yuventusa-protestuyut-proti-lukaku-napadnik-vistupav-za_n2369494

Болельщики Ювентуса не хотят, чтобы сделка состоялась из-за того, что игрок выступал за принципиального соперника туринцев — миланский Интер.

Читайте также:
Матч квалификации Лиги чемпионов АЕК — Динамо Загреб перенесли из-за убийства фаната

Лукаку играл за миланский клуб с 2019-го по 2023-й год с перерывами на переход в Челси.

Ранее сообщалось, что УЕФА туринский Ювентус из Лиги конференций на сезон-2023/24.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фанаты Болельщики ФК Ювентус

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X