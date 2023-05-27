«Граф Дракула тоже его родственник». Артем Федецкий высмеял Тимощука из-за принятия румынского гражданства 27 мая, 14:13 Артем Федецкий (Фото:УАФ)

Бывший игрок сборной Украины, Днепра и Карпат высказался о том, что Анатолий Тимощук получил гражданство соседней страны из-за родственных связей в Румынии.

Футболист утверждает, что если бы это было действительно так, то Анатолий точно бы шутил об этом с румынскими партнерами по команде в Шахтере.

«Родственники в Румынии, говорит… Может, у него среди родственников был еще граф Дракула, если еще глубже копнуть в каком-то поколении? Насколько мне известно, он родом с Волыни и практически все его родственники так же с Волыни.

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Если бы у него были родственники в Румынии, то, играя в Шахтере, мы могли бы пошутить об этом с Рацем, Беркеуаном, Стойканом, эта тема в любом случае проскользнула бы. Поверьте, ничего такого даже близко не было".

Федецкий рассказал, что эта информация очень его рассмешила.

«Я, как и вы, буквально вчера эту информацию услышал и мне стало смешно, что мы еще в принципе вспоминаем этого человека. Но если он пробует делать такие непонятные для нас вещи, то правоохранительные органы должны „держать ухо востро“, чтобы этот предатель больше никогда не появился на территории Украины. Надеюсь, у него ничего не получится», — сказал Федецкий Украинскому футболу.

Ранее отмечалось, что в УАФ лишили Тимощука все титулов и наград в Украине.