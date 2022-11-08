Футболист Реала во время матча попал мячом на балкон жилого дома — видео

8 ноября, 19:45
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Вальверде «подарил» мяч болельщику (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Вальверде «подарил» мяч болельщику (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Во время матча 13-го тура чемпионата Испании между Райо Вальекано и мадридским Реалом случился курьезный эпизод.

В конце матча во время розыгрыша углового уругвайский полузащитник Реала Федерико Вальверде нанес настолько сильный удар, что мяч вылетел за пределы стадиона и приземлился на балконе жилого дома, который находится рядом с ареной.

Видео дня

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Один из болельщиков, наблюдавший за игрой с балкона, уже выставил мяч на продажу и просит за него 200 евро.

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«Феде Вальверде только что забросил мяч ко мне домой. Он немного помялся после удара, но его можно использовать», – написал владелец мяча.

Marca
Фото: Marca

Ранее сообщалось, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал сыграет с Ливерпулем.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Чемпионат Испании Футбольные курьезы

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