Фенербахче — Динамо. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

26 июля, 22:45
Букмекеры считают Фенербахче фаворитом матча (Фото:lodz.pl)

Букмекеры считают Фенербахче фаворитом матча (Фото:lodz.pl)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный поединок 2-го тура квалификации Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо (первая игра — 0:0).

Матч между командами состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени.

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Британская контора William Hill отдает предпочтение Фенербахче. Его победа соответствует коэффициенту 1,80. Успех Динамо оценивается в 4,50, ничья — в 3,50.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Фенербахче 1:0 за 6,50. Чуть менее вероятным они считают ничью 1:1 за 7,00.

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Наиболее вероятный исход в пользу Динамо — победа с результатом 1:0 за 12,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Фенербахче, но еще больше коллег верит в его успех — 1,77, а также ничью — 3,40. Победа Динамо оценивается в те же 4,50.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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