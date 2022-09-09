Ответил на провокации. Вратарь Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче — видео

9 сентября, 13:36
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Сам Бущан во время поединка получил повреждение (Фото:Георгий Бущан via Instagram)

Сам Бущан во время поединка получил повреждение (Фото:Георгий Бущан via Instagram)

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан после матча Лиги Европы против турецкого Фенербахче показал средний палец фанатам команды соперника.

На видео попал момент, как вратарь «бело-синих», покидая поле, ответил на провокации болельщиков, продемонстрировав неприличный жест.

https://twitter.com/tribundergi/status/1568120740297179136

За такое поведение Георгию может грозить наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Фенербахче обыграл Динамо со счетом 2:1. Победный мяч турецкая команда забила в компенсированное время.

Сам Бущан во время поединка получил повреждение. Также на длительное время из-за травмы выбыл полузащитник «бело-синих» Николай Шапаренко.

Сообщалось, что фанаты Фенербахче на матч против Динамо надели маски с изображением президента России Владимира Путина.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Лига Европы Фанаты Болельщики Видео ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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