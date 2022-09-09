Ответил на провокации. Вратарь Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче — видео
Сам Бущан во время поединка получил повреждение (Фото:Георгий Бущан via Instagram)
Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан после матча Лиги Европы против турецкого Фенербахче показал средний палец фанатам команды соперника.
На видео попал момент, как вратарь «бело-синих», покидая поле, ответил на провокации болельщиков, продемонстрировав неприличный жест.
За такое поведение Георгию может грозить наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Фенербахче обыграл Динамо со счетом 2:1. Победный мяч турецкая команда забила в компенсированное время.
Сам Бущан во время поединка получил повреждение. Также на длительное время из-за травмы выбыл полузащитник «бело-синих» Николай Шапаренко.
Сообщалось, что фанаты Фенербахче на матч против Динамо надели маски с изображением президента России Владимира Путина.
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