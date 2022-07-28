«Невежды, мерзавцы и твари». Чубаров жестко отреагировал на скандирования турецких фанатов в поддержку Путина 28 июля, 16:46 Рефат Чубаров (Фото:НВ)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров жестко отреагировал на скандирования турецких фанатов в поддержку президента России Владимира Путина во время матча квалификации Лиги чемпионов между стамбульским Фенербахче и киевским Динамо.

«Невежды, мерзавцы, твари. Это самые первые слова, которые пришли мне в голову, когда в ответ на забитый футболистом украинской команды Динамо гол в ворота Фенербахче тысячи его фанатов стали взывать к имени Путина — международному преступнику и убийце», — написал глава Меджлиса в Facebook.

Видео дня

Чубаров отметил, что прошло всего несколько часов после завершения матча, но он все еще не может прийти в себя. По его словам, невероятный стыд от увиденного не давал ему успокоиться.

«Мне физически хочется взять за грудки каждого из фанатов Фенербахче, кто на трибунах стадиона в Стамбуле с пеной у рта звал Путина, и закричать в его тупое лицо: «Что ж ты, мерзавец, в мгновение ока предал целые народы, включая крымскотатарский, ставших жертвами российской агрессии, и переступил через сотни тысяч убитых по приказу Путина женщин и детей в Ичкерии, Ливии, Сирии, а теперь уже в Украине?», — добавил глава Меджлиса.

Чубаров заявил, что лично испытывает чувство позора из-за поступка граждан страны, которая близка ему по языку, культуре и вере.

В то же время лидер крымскотатарского народа выразил надежду, что объединения фанатов Фенербахче и руководство турецкого клуба принесут извинения за скандирования имени и фамилии президента России.

Ранее на поведение фанатов Фенербахче отреагировал бывший футболист Динамо Артем Кравец.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.