Фенербахче — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

26 июля, 16:51
В первом матче на поле Динамо зафиксирована ничья 0:0 (Фото:lodz.pl)

В первом матче на поле Динамо зафиксирована ничья 0:0 (Фото:lodz.pl)

НВ представляет анонс ответного поединка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо (первая игра — 0:0).

Матч Фенербахче (Турция) — Динамо (Украина) состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

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Что нужно знать про Фенербахче перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом;
  • первая игра с Динамо — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;
  • не знает поражений 20 последних игр кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
  • не сыграют защитник Сердар Азиз и полузащитник Мерт Хакан Яндаш (травмы).

Что нужно знать про Динамо перед матчем:

  • выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом;
  • первая игра с Фенербахче — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;
  • не знает побед в трех последних играх кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
  • не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу (повреждения).

Ориентировочные составы:

Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Тиссеран, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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