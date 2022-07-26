Фенербахче — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
В первом матче на поле Динамо зафиксирована ничья 0:0 (Фото:lodz.pl)
НВ представляет анонс ответного поединка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо (первая игра — 0:0).
Матч Фенербахче (Турция) — Динамо (Украина) состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.
Что нужно знать про Фенербахче перед матчем:
- выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом;
- первая игра с Динамо — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;
- не знает поражений 20 последних игр кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
- не сыграют защитник Сердар Азиз и полузащитник Мерт Хакан Яндаш (травмы).
Что нужно знать про Динамо перед матчем:
- выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом;
- первая игра с Фенербахче — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;
- не знает побед в трех последних играх кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
- не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу (повреждения).
Ориентировочные составы:
Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Тиссеран, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин
НВ
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