Фенербахче — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 26 июля, 16:51 В первом матче на поле Динамо зафиксирована ничья 0:0 (Фото:lodz.pl)

НВ представляет анонс ответного поединка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Фенербахче и Динамо (первая игра — 0:0).



Матч Фенербахче (Турция) — Динамо (Украина) состоится 27 июля в 20:00 по киевскому времени в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

Видео дня

Что нужно знать про Фенербахче перед матчем:

выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом;

первая игра с Динамо — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;

не знает поражений 20 последних игр кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;

не сыграют защитник Сердар Азиз и полузащитник Мерт Хакан Яндаш ( травмы).

Что нужно знать про Динамо перед матчем:

выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом;

первая игра с Фенербахче — пока что единственный официальный поединок в новом сезоне;

не знает побед в трех последних играх кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;

не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу ( повреждения).

Ориентировочные составы:

Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Тиссеран, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.