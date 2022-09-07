Фенербахче — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги Европы 7 сентября, 17:10 Ранее Динамо выбило Фенербахче из квалификации Лиги чемпионов (Фото:lodz.pl)

НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги Европы между Фенербахче и Динамо.

Матч Фенербахче (Турция) - Динамо (Украина) состоится 8 сентября в 19:45 по киевскому времени в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.



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Что нужно знать о Фенербахче перед матчем:

занял 2-е место в турецкой Суперлиге в прошлом сезоне;

идет на 3-м месте в этом розыгрыше чемпионата Турции с отставанием в три очка от лидера Бешикташа;

одержал пять побед в последних шести играх во всех турнирах при одном поражении;

в июле 2022 года по итогам двух матчей проиграл Динамо во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, после чего победил Аустрию и вышел в групповой этап Лиги Европы;

не сыграет защитник Сангаре ( травма), под вопросом участие в матче защитника Азиза ( травма).

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Что нужно знать о Динамо перед матчем:

заняло 2-е место в украинской Премьер-лиге в прошлом сезоне, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

идет на 15-м месте в этом розыгрыше чемпионата Украины, не набрав ни одного очка;

в июле 2022 года по итогам двух матчей одолело Фенербахче во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, после чего уступило Бенфике и вылетело в групповой этап Лиги Европы;



потерпело четыре поражения в четырех последних поединках во всех турнирах;

не сможет рассчитывать на нападающего Супрягу и защитника Попова ( травмы).

Фенербахче: Баиндир, Кадиоглу, Кахведжи, Кинг, Креспу, Педру Жоау, Аран, Алиоски, Перес, Густаво, Яндаш

Динамо: Бущан, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Буяльский, Беседин

НВ

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