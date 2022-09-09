«На европейском уровне так не играют». Луческу раскритиковал Фенербахче после победы над Динамо 9 сентября, 10:40 Луческу заявил, что это был не футбол (Фото:fcdynamo.com)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу раскритиковал игроков турецкого Фенербахче после победы над его командой в матче группового этапа Лиги Европы.



Слова румынского наставника приводит официальный сайт «бело-синих».

Так, Луческу назвал состоявшийся матч корридой. Также он заявил, что было бы лучше не проводить пресс-конференцию после игры.



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«У нас один игрок — в больнице. У нашего голкипера повреждено колено. Еще у одного игрока — отравление. Мне пришлось выпускать игрока защитного плана на позицию центрфорварда.

Это был не футбол. На европейском уровне так не играют. Очень много нарушений правил со стороны Фенербахче. А также симуляций. Очень агрессивный матч", — сказал Луческу.

Фенербахче обыграл Динамо со счетом 2:1. Победный мяч турецкая команда забила в компенсированное время.

Сообщалось, что фанаты Фенербахче на матч против Динамо надели маски с изображением президента России Владимира Путина.



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