Динамо на последних минутах проиграло в первом матче группового раунда Лиги Европы 8 сентября, 21:39 Динамо не смогло заработать в Турции очков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Киевское Динамо проиграло в гостях турецкому Фенербахче в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм встречи остался за хозяевами. Им удалось открыть счет на 35-й минуте после подачи углового. Это Густаво Энрике выиграл воздух и пробил Георгия Бущана.

До перерыва у турецкой команды были еще моменты, чтобы забить, но реализовать их не удалось. У киевлян же в атаке в первые 45 минут игра не особо ладилась.

Видео дня

Тем не менее, после перерыва Динамо смогло сравнять счет, реализовав по сути свой первый голевой момент в матче. Свою фамилию на табло вписал Виктор Цыганков, замкнувший прострел Виталия Буяльского.

Этот результат держался почти до самого конца поединка. Однако уже в компенсированное время хозяева таки смогли вырвать победу.

Фенербахче — Динамо 2:1

Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуайи, 90+2 — Цыганков, 64

В другом матче группы B французский Ренн с таким же счетом 2:1 выиграл у кипрского АЕКа.

Сообщалось, что фанаты Фенербахче на матч против Динамо надели маски с изображением президента России Владимира Путина.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.