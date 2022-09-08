Динамо на последних минутах проиграло в первом матче группового раунда Лиги Европы

8 сентября, 21:39
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Динамо не смогло заработать в Турции очков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Динамо не смогло заработать в Турции очков (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Киевское Динамо проиграло в гостях турецкому Фенербахче в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм встречи остался за хозяевами. Им удалось открыть счет на 35-й минуте после подачи углового. Это Густаво Энрике выиграл воздух и пробил Георгия Бущана.

До перерыва у турецкой команды были еще моменты, чтобы забить, но реализовать их не удалось. У киевлян же в атаке в первые 45 минут игра не особо ладилась.

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Тем не менее, после перерыва Динамо смогло сравнять счет, реализовав по сути свой первый голевой момент в матче. Свою фамилию на табло вписал Виктор Цыганков, замкнувший прострел Виталия Буяльского.

Этот результат держался почти до самого конца поединка. Однако уже в компенсированное время хозяева таки смогли вырвать победу.

Фенербахче — Динамо 2:1
Голы: Густаво Энрике, 35, Батшуайи, 90+2 — Цыганков, 64

В другом матче группы B французский Ренн с таким же счетом 2:1 выиграл у кипрского АЕКа.

Сообщалось, что фанаты Фенербахче на матч против Динамо надели маски с изображением президента России Владимира Путина.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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