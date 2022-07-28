«Контрнаступление перед Штурмом». Реакция соцсетей на победу Динамо над Фенербахче и скандальное скандирование турецких фанатов о Путине

28 июля, 04:58
Динамо вышло в 3 раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

Динамо вышло в 3 раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

НВ собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на победу Динамо над Фенербахче (2:1) в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов и скандирование турецких фанатов «Владимир Путин».

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Сообщалось, что главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде с Фенербахче из-за скандирования турецких фанатов о российском диктаторе Владимире Путине.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Владимир Путин Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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