Динамо драматично победило Фенербахче и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов 27 июля, 22:42 Буяльский стал автором одного из двух голов Динамо (Фото:lodz.pl)

Динамо в конце дополнительного времени переиграло Фенербахче со счетом 2:1 и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Гости едва не пропустили на старте матча, но Кингу не хватило точности. А уже на 10-й минуте Валенсия прошел Забарного и прострелил на Кинга, отправившего мяч в сетку — арбитр зафиксировал фол против защитника Динамо и взятие ворот не засчитал.

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В конце первой трети игры украинской команде снова улыбнулась удача, когда после удара Кахведжи со штрафного ее спасла стойка.

Почти сразу Фенербахче упустил еще один шанс для взятия ворот. Это Попов сыграл не лучшим образом, в результате чего мяч оказался у Кинга, а тот выбежал один на один с Бущаном, но нанес неточный удар.

Только по истечении получаса игры Динамо всерьез потревожило владения соперника, когда Цыганков сблизился с воротами, но в последний момент далеко отпустил мяч и голкипер стамбульцев сумел нейтрализовать угрозу.

В начале второго тайма хозяева поля снова упустили возможность забить, ведь еще одна их атака завершилась ударом Кинга рядом со стойкой.

При таком сценарии игры гостям помогло удаление в составе Фенербахче Юксяка, сфолившего в центре поля и получившего вторую желтую карточку, превратившуюся в красную.

Динамо воспользовалось численным преимуществом уже через четыре минуты, когда Цыганков отдал на Кендзеру, тот технично пробросил мяч мимо защитника и прострелил на Буяльского, а уже тот пробил мимо голкипера.

Фенербахче впоследствии заработал право на пенальти после того, как Попов сбил в собственной штрафной Валенсию, однако Бущан парировал удар последнего с 11-метровой отметки.

Таким образом, игра перешла в дополнительное время, в начале которого удар Шепелева парировал голкипер, а Забарный на добивании пробил рядом со стойкой.

Чуть позже мяч снова едва не оказался в сетке ворот Фенербахче после удара Забарного, но лизнул стойку и вылетел за пределы поля.

Тем не менее, Динамо достигло своего на 114-й минуте: Караваев откликнулся на прострел Овчаренко с левого фланга и пробил в ближний угол — голкипер зафиксировал мяч уже по линии ворот.



Фенербахче — Динамо 1:2 (первый матч — 0:0)

Голы: Салаи, 89 — Буяльский, 57, Караваев, 114

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо ждет дуэль с австрийским Штурмом.

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