Понадобится операция. Динамо из-за травмы на полгода потеряло ключевого игрока
На восстановление Шапаренко понадобится около шести месяцев (Фото:ФК Динамо via Instagram)
Киевское Динамо на полгода потеряло ключевого полузащитника Николая Шапаренко, который получил травму в матче Лиги Европы против турецкого Фенербахче, сообщает официальный сайт «бело-синих».
У 23-летнего хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
Николай перенесет операцию. На восстановление по оценкам врачей ему понадобится около шести месяцев.
Также травму в матче с Фенербахче получил голкипер Динамо Георгий Бущан. У него имеются проблемы с коленным суставом. Вратарь может остаться вне игры на один месяц.
Фенербахче обыграл Динамо со счетом 2:1. Победный мяч турецкая команда забила в компенсированное время.
Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу раскритиковал игроков Фенербахче за жесткую игру.
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