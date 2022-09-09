Понадобится операция. Динамо из-за травмы на полгода потеряло ключевого игрока 9 сентября, 12:39 На восстановление Шапаренко понадобится около шести месяцев (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Киевское Динамо на полгода потеряло ключевого полузащитника Николая Шапаренко, который получил травму в матче Лиги Европы против турецкого Фенербахче, сообщает официальный сайт «бело-синих».

У 23-летнего хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Николай перенесет операцию. На восстановление по оценкам врачей ему понадобится около шести месяцев.

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Также травму в матче с Фенербахче получил голкипер Динамо Георгий Бущан. У него имеются проблемы с коленным суставом. Вратарь может остаться вне игры на один месяц.

Фенербахче обыграл Динамо со счетом 2:1. Победный мяч турецкая команда забила в компенсированное время.

Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу раскритиковал игроков Фенербахче за жесткую игру.

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