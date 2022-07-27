Фенербахче — Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

27 июля, 04:26
Динамо нужно побеждать для выхода в следующий раунд (Фото:ФК Динамо)

Динамо нужно побеждать для выхода в следующий раунд (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом ответной игры 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче (первая игра — 0:0). Начало — в 20:00 по киевскому времени сегодня, 27 июля.

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Ориентировочные составы:

Фенербахче: Алтай, Осайи-Самуэль, Тиссеран, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао, Кинг, Валенсия, Росси

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

Видео дня

Матч состоится в турецком Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Прямая трансляция — на телеканале Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — на телеканале 2+2.

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Фенербахче выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом. Первая игра с Динамо — пока что единственный официальный поединок коллектива в новом сезоне.

Команда не знает поражений 20 последних игр кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи. За клуб не сыграют защитник Сердар Азиз и полузащитник Мерт Хакан Яндаш (травмы).

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Динамо выйдет в следующий раунд в случае победы с любым счетом. Первая игра с Фенербахче — пока что единственный официальный поединок коллектива в новом сезоне.

Команда не знает побед в трех последних играх кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи. Клуб не сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу (повреждение).

Статистика знает пять официальных матчей между командами. Динамо одержало две победы, еще три игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Фенербахче является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,80, то, что выиграет Динамо, оценивается в 4,50, ничья — в 3,50.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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