Фенербахче — Динамо. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

27 июля, 23:29
Динамо вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:lodz.pl)

Динамо вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:lodz.pl)

Динамо победило Фенербахче 2:1 на выезде в дополнительное время ответного матча и прошло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Фенербахче — Динамо можно здесь

Стартовые составы:

Фенербахче: Алтай, Осаи-Сэмюэль, Новак, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Аран, Кинг, Валенсия, Росси

Видео дня

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

Удаление Юкшека (Фенербахче), 53 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=NrzZxLQUCtg

0:1 — Буяльский, 57 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=_HZB8opHdOs

Бущан (Динамо) парировал пенальти от Валенсии, 70 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=G07l_-GHnwU

1:1 — Салаи, 88 минута:

https://www.youtube.com/watch?v=nVUDoxHaSuQ

Обзор всего матча:

https://www.youtube.com/watch?v=mJyOR5mFm6Y

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо ожидает дуэль с австрийским Штурмом.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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