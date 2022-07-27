Фенербахче — Динамо. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Динамо вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:lodz.pl)
Динамо победило Фенербахче 2:1 на выезде в дополнительное время ответного матча и прошло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Фенербахче — Динамо можно здесь
Стартовые составы:
Фенербахче: Алтай, Осаи-Сэмюэль, Новак, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Аран, Кинг, Валенсия, Росси
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин
Удаление Юкшека (Фенербахче), 53 минута:
0:1 — Буяльский, 57 минута:
Бущан (Динамо) парировал пенальти от Валенсии, 70 минута:
1:1 — Салаи, 88 минута:
Обзор всего матча:
В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо ожидает дуэль с австрийским Штурмом.
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