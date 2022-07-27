Фенербахче — Динамо. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 27 июля, 23:29 Динамо вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов (Фото:lodz.pl)

Динамо победило Фенербахче 2:1 на выезде в дополнительное время ответного матча и прошло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Стартовые составы:

Фенербахче: Алтай, Осаи-Сэмюэль, Новак, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Аран, Кинг, Валенсия, Росси

Видео дня

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

Удаление Юкшека (Фенербахче), 53 минута:



0:1 — Буяльский, 57 минута:



Бущан (Динамо) парировал пенальти от Валенсии, 70 минута:

1:1 — Салаи, 88 минута:



Обзор всего матча:

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо ожидает дуэль с австрийским Штурмом .



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