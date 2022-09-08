Фенербахче — Динамо. Видео голов и обзор матча Лиги Европы 8 сентября, 23:20 Динамо ограничилось одним голом в ворота Фенербахче (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Динамо проиграло Фенербахче со счетом 1:2 на выезде в поединке первого тура группового раунда Лиги Европы.



Стартовые составы:

Фенербахче: Баиндыр, Перес, Салаи, Энрике, Кадиоглу, Крэшпу, Арао, Алиоски, Росси, Педру, Кинг

Запас: Эгрибаят, Азиз, Зайц, Юксек, Яндаш, Гюллер, Валенсия, Линкольн, Кахведжи, Осай-Самюэл, Мор, Батшуаи

Видео дня

Динамо: Бущан, Дубинчак, Сирота, Бурда, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Гармаш

Запас: Бойко, Игнатенко, Вивчаренко, Кравченко, Боль, Тымчик, Шепелев, Перрис, Яцик, Андриевский, Караваев, Царенко

Фенербахче в июле 2022 года по итогам двух матчей проиграл Динамо во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.



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