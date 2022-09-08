Фенербахче — Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

8 сентября, 04:15
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Динамо начинает выступления в Лиге Европы (Фото:ФК Динамо)

Динамо начинает выступления в Лиге Европы (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом игры первого тура группового раунда Лиги Европы между Фенербахче и Динамо. Начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

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Ориентировочные составы:

Фенербахче: Баиндир, Кадиоглу, Кахведжи, Кинг, Креспу, Педру Жоау, Аран, Алиоски, Перес, Густаво, Яндаш

Динамо: Бущан, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Караваев, Буяльский, Беседин

Видео дня

Матч состоится в турецком Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Прямая трансляция — на OTT-платформах MEGOGO и Volia.

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Фенербахче занял 2 место в турецкой Суперлиге в прошлом сезоне. Клуб идет на 3 позиции в этом розыгрыше чемпионата Турции с отставанием в три очка от лидера Бешикташа.

Стамбульцы в июле 2022 года по итогам двух матчей проиграли Динамо во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, после чего пробились в групповой этап Лиги Европы.

Команда одержала пять побед в последних шести играх во всех турнирах при одном поражении. За коллектив не сыграет защитник Сангаре (травма).

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Динамо заняло 2 место в украинской Премьер-лиге в прошлом сезоне, который прервался из-за полномасштабного вторжения России. Клуб идет на 15 позиции в этом розыгрыше УПЛ, не набрав ни одного очка.

Киевляне в июле 2022 года по итогам двух матчей одолели Фенербахче во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, после чего не вышли в групповой этап и опустились в Лигу Европы.

Команда потерпела четыре поражения в четырех последних поединках во всех турнирах. Коллектив не сможет рассчитывать на нападающего Супрягу и защитника Попова (травмы).

Статистика знает шесть официальных матчей между командами. Динамо одержало три победы, еще три игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Фенербахче является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,60, то, что выиграет Динамо, оценивается в 5,50, ничья — в 4,00.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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