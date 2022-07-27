Стали известны стартовые составы на матч Фенербахче — Динамо в квалификации Лиги чемпионов

27 июля, 18:50
Матч Фенербахче Динамо начнется в 20:00 (Фото:lodz.pl)

Матч Фенербахче Динамо начнется в 20:00 (Фото:lodz.pl)

Стамбульский Фенербахче и киевское Динамо объявили стартовые составы на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Фенербахче — Динамо можно здесь

Стартовые составы:

Фенербахче: Алтай, Осаи-Сэмюэль, Новак, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Аран, Кинг, Валенсия, Росси

Видео дня

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин

Запасные: Бойко, Вивчаренко, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Караваев, Шепелев, Андриевский, Антюх, Гармаш, Ванат

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Матч состоится сегодня, 27 июля, в 20:00 по киевскому времени в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу.

Ранее сообщалось, что в случае прохода Фенербахче Динамо ждет дуэль с австрийским Штурмом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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