Стали известны стартовые составы на матч Фенербахче — Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Матч Фенербахче Динамо начнется в 20:00 (Фото:lodz.pl)
Стамбульский Фенербахче и киевское Динамо объявили стартовые составы на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Фенербахче — Динамо можно здесь
Стартовые составы:
Фенербахче: Алтай, Осаи-Сэмюэль, Новак, Салай, Кадиоглу, Кахведжи, Юксек, Аран, Кинг, Валенсия, Росси
Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Беседин
Запасные: Бойко, Вивчаренко, Бурда, Кравченко, Тымчик, Сирота, Караваев, Шепелев, Андриевский, Антюх, Гармаш, Ванат
Матч состоится сегодня, 27 июля, в 20:00 по киевскому времени в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу.
Ранее сообщалось, что в случае прохода Фенербахче Динамо ждет дуэль с австрийским Штурмом в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
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