Турецкие фанаты после матча Лиги чемпионов атаковали аккаунт московского Динамо в Instagram, перепутав его с киевским

28 июля, 20:58
Часть вины за произошедший скандал Фенербахче возложил на запасных игроков Динамо (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Часть вины за произошедший скандал Фенербахче возложил на запасных игроков Динамо (Фото:ФК Динамо via Instagram)

Фанаты стамбульского Фенербахче оконфузились, пытаясь атаковать аккаунт киевского Динамо в Instagram после матча команд в Лиге чемпионов.

Так, турецкие болельщики решили заспамить одно из сообщений «бело-синих» в соцсети изображениями российского флага.

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Однако «насолили» фанаты Фенербахче не киевскому Динамо, а московскому, спутав аккаунты двух клубов с одинаковым названием.

Видео дня
https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1552567301538447360

«Бело-синие» победили турецкую команду в дополнительное время со счетом 2:1 и вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Ранее часть вины за произошедший скандал с участием своих болельщиков клуб из Стамбула возложил на запасных игроков «бело-синих».

Сообщалось, что главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде с Фенербахче из-за скандирования турецких фанатов о российском диктаторе Владимире Путине.

Он также подверг критике болельщиков стамбульского клуба, заявив, что не ожидал от них такого.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Фанаты Болельщики Видео Instagram ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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