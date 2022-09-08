Новая провокация. Турецкие фанаты на матч против Динамо надели маски с изображением Путина — фото

8 сентября, 19:30
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Группа фанатов фотографировалась на фоне российского флага в масках с Путиным (Фото:Sami Yen Haber via Twitter)

Группа фанатов фотографировалась на фоне российского флага в масках с Путиным (Фото:Sami Yen Haber via Twitter)

Фанаты турецкого Фенербахче на матч Лиги Европы против киевского Динамо надели маски с изображением президента России Владимира Путина.

Онлайн-трансляция матча Фенербахче — Динамо

Фото с новой провокацией болельщиков стамбульского клуба были опубликованы в Twitter.

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На одном снимке был изображен мужчина с маской Путина и в футболке Фенербахче.

Видео дня

На втором кадре группа фанатов фотографировалась на фоне российского флага. На лица они натянули маски с тем же президентом РФ.

https://twitter.com/_samiyenhaber/status/1567896321595523074

В этом сезоне Фенербахче и Динамо уже встречались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне.

Ответная игра между командами в Стамбуле омрачилась скандалом из-за скандирований турецких фанатов в поддержку Путина. По итогам этого инцидента УЕФА оштрафовал Фенербахче на 50 тыс. евро.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Владимир Путин Лига Европы Фанаты Болельщики ФК Динамо (Киев) Фенербахче Фото

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