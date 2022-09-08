Новая провокация. Турецкие фанаты на матч против Динамо надели маски с изображением Путина — фото
Группа фанатов фотографировалась на фоне российского флага в масках с Путиным (Фото:Sami Yen Haber via Twitter)
Фанаты турецкого Фенербахче на матч Лиги Европы против киевского Динамо надели маски с изображением президента России Владимира Путина.
Онлайн-трансляция матча Фенербахче — Динамо
Фото с новой провокацией болельщиков стамбульского клуба были опубликованы в Twitter.
На одном снимке был изображен мужчина с маской Путина и в футболке Фенербахче.
На втором кадре группа фанатов фотографировалась на фоне российского флага. На лица они натянули маски с тем же президентом РФ.
В этом сезоне Фенербахче и Динамо уже встречались в квалификации Лиги чемпионов. Тогда победу по сумме двух матчей одержали киевляне.
Ответная игра между командами в Стамбуле омрачилась скандалом из-за скандирований турецких фанатов в поддержку Путина. По итогам этого инцидента УЕФА оштрафовал Фенербахче на 50 тыс. евро.
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