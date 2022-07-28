Часть вины возложили на Динамо. Фенербахче отреагировал на скандирования своих фанатов в поддержку Путина 28 июля, 19:03 Клуб из Стамбула акцентировал внимание на том, что спорт и политика должны идти врознь (Фото:ФК Фенербахче)

Стамбульский Фенербахче отреагировал на скандирования своих фанатов в поддержку президента России Владимира Путина во время матча квалификации Лиги чемпионов против киевского Динамо.



Скандальное поведение болельщиков турецкий клуб прокомментировал на официальном сайте.

«Фенербахче делает заявление против этого дискурса, который не представляет наш клуб и никак не отражает корпоративную позицию нашего клуба.

Видео дня

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть в своем сообщении, которое мы передали через все наши официальные каналы: война — это не храбрость, это трусость! Нет войне!" — говорится в заявлении Фенербахче.

Также в турецком клубе напомнили, что ранее они сыграли товарищеский матч с донецким Шахтером в поддержку мира, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

В то же время часть вины за случившееся Фенербахче возложил на запасных игроков Динамо, которые своим поведением «вызвали возбуждение части трибун и такую реакцию».

В завершающей части сообщения клуб из Стамбула акцентировал внимание на том, что спорт и политика должны идти врознь.

После матча Луческу не явился на пресс-конференцию из-за скандирования турецких фанатов о Путине.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.