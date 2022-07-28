УЕФА начал расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине 28 июля, 19:56 Результаты расследования будут объявлены позже (Фото:УЕФА)

УЕФА начал дисциплинарное расследование по факту кричалок турецких фанатов о президенте России Владимире Путине во время матча квалификации Лиги чемпионов между стамбульским Фенербахче и киевским Динамо, сообщается на официальном сайте организации.



В заявлении сказано, что будет изучено неподобающее поведение болельщиков турецкого клуба.

О результатах дисциплинарного расследования данного дела УЕФА уведомит в установленном порядке.

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Динамо победило Фенербахче в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Ранее часть вины на произошедший скандал с участием своих болельщиков стамбульский клуб возложил на запасных игроков «бело-синих».

Сообщалось, что главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде с Фенербахче из-за скандирования турецких фанатов о российском диктаторе Владимире Путине.



Он также подверг критике болельщиков стамбульского клуба, заявив, что не ожидал от них такого.



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