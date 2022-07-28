УЕФА начал расследование по факту кричалок турецких фанатов о Путине

28 июля, 19:56
Результаты расследования будут объявлены позже (Фото:УЕФА)

Результаты расследования будут объявлены позже (Фото:УЕФА)

УЕФА начал дисциплинарное расследование по факту кричалок турецких фанатов о президенте России Владимире Путине во время матча квалификации Лиги чемпионов между стамбульским Фенербахче и киевским Динамо, сообщается на официальном сайте организации.

В заявлении сказано, что будет изучено неподобающее поведение болельщиков турецкого клуба.

О результатах дисциплинарного расследования данного дела УЕФА уведомит в установленном порядке.

Видео дня
Читайте также:
«Позор вам». Экс-игрок Динамо высказался о скандальном скандировании фанатов Фенербахче в поддержку Путина

Динамо победило Фенербахче в дополнительное время со счетом 2:1 и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

Читайте также:

Рефат Чубаров (Фото:НВ) «Невежды, мерзавцы и твари». Чубаров жестко отреагировал на скандирования турецких фанатов в поддержку Путина

Ранее часть вины на произошедший скандал с участием своих болельщиков стамбульский клуб возложил на запасных игроков «бело-синих».

Сообщалось, что главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде с Фенербахче из-за скандирования турецких фанатов о российском диктаторе Владимире Путине.

Он также подверг критике болельщиков стамбульского клуба, заявив, что не ожидал от них такого.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Владимир Путин Лига Чемпионов УЕФА Фанаты Болельщики ФК Динамо (Киев) Фенербахче

Эксклюзивы НВ

Украинские артиллеристы работают с французским САУ CAESAR (Фото:Генштаб ВСУ)
«До этого был только Афганистан» /
«До этого был только Афганистан». Как украинские военные проводят западное оружие проверку реальной войной — интервью
28 июля, 20:15
Политика
Цепочка элегантно и оригинально подчеркивает талию (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Пикантная деталь /
Идеальный аксессуар для купальников, платьев и коротких топов
28 июля, 20:08
Красота и мода
ГЛАС НАРОДОВ: 2 февраля 1977 года. Британские женщины перед посольством СССР в Лондоне. Они подготовили и передали советским дипломатам петицию, в которой требовали от Кремля соблюдать права еврейских женщин и их детей, страдающих от дискриминации и советского антисемитизма (Фото:Keystone Press / Alamy via Reuters)
Раша, гудбай /
Как 50 лет назад сотни тысяч евреев получили возможность покинуть советскую страну, где царил антисемитизм
28 июля, 13:50
Геополитика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X