Украинский нападающий итальянской Ромы Артем Довбик, который в последнее время подвергается критике из-за своей игры за «волков», может сменить клуб уже этой зимой, сообщает Fener Medya .

По информации источника, в приобретении украинца заинтересован Фенербахче. Стамбульский клуб рассматривает его как потенциальную замену для арендованного Джона Дурана, если тот не восстановит форму после международной паузы.

В текущем сезоне Довбик провел 7 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Рома сейчас делит первое место в Серии А с Наполи, имея 15 очков. Фенербахче идет четвертым в чемпионате Турции.

Ранее в Серии А Довбик ассистом помог Роме победить Фиорентину.