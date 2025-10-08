Довбик на фоне критики в Роме попал на радар турецкого гранда — СМИ

8 октября, 18:32
Артем Довбик (Фото: REUTERS/Alberto Lingria)

Украинский нападающий итальянской Ромы Артем Довбик, который в последнее время подвергается критике из-за своей игры за «волков», может сменить клуб уже этой зимой, сообщает Fener Medya.

По информации источника, в приобретении украинца заинтересован Фенербахче. Стамбульский клуб рассматривает его как потенциальную замену для арендованного Джона Дурана, если тот не восстановит форму после международной паузы.

В текущем сезоне Довбик провел 7 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Рома сейчас делит первое место в Серии А с Наполи, имея 15 очков. Фенербахче идет четвертым в чемпионате Турции.

Ранее в Серии А Довбик ассистом помог Роме победить Фиорентину.

