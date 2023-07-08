«Начинается наше путешествие». Турецкий топ-клуб со звездным новичком отправился в Россию на скандальный турнир — видео 8 июля, 12:29 Джеко также отправился на турнир (Фото:ФК Фенербахче)

Турецкий Фенербахче вылетел в Россию на футбольный турнир в Санкт-Петербурге, несмотря на бунт некоторых игроков команды.

Пресс-служба стамбульского клуба опубликовала видео, как игроки команды взяли курс на Россию.

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В составе Фенербахче в Россию отправился и звездный новичок команды Эдин Джеко, который ранее якобы был против визита в страну-агрессора.

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«Начинается наше путешествие в Россию», — говорится в описании к публикации.

Кроме Фенербахче на скандальном турнире в России сыграют сербская Црвена Звезда, азербайджанский Нефтчи и местный Зенит.

Первый матч на турнире Фенербахче сыграет уже 9 июля против Зенита.

Ранее сообщалось, что Фенербахче может возглавить нынешний наставник киевского Динамо Мирча Луческу.