Скандирование в поддержку Путина. Президент Фенербахче отказался извиняться перед Украиной из-за возгласов турецких фанатов 30 июля, 19:31 Али Коч (Фото:Fenerbahçe SK)

Президент стамбульского Фенербахче Али Коч заявил, что не будет извиняться перед Украиной после того, как турецкие болельщики во время матча с киевским Динамо начали скандировать имя российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают издания Milliyet и NTVSpor.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. Спикер министра иностранных дел и посол должны извиниться перед нами[…] Мы обсуждаем событие, которое длилось 20 секунд. Напомню вам, что матч длился 120 минут…» — сказал Коч.

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По его словам, перед игрой вратарь Денис Бойко «провоцировал трибуны», а после гола «соскочил со скамейки запасных и начал делать такие движения». В то же время возгласы фанатов он не поддержал.

«Мне кажется, что такие возгласы неприемлемы и необязательны даже в моменты ярости. Но я осуждаю тех, кто пытается повесить этот ярлык на все сообщество Фенербахче с его 115-летней историей и тех, кто пытается заявить, что 20-секундные возгласы были спланированы», — сказал президент клуба.



Коч заявил, что позиция Турции и Фенербахче относительно полномасштабного вторжения России в Украину «однозначна» — «мы не разделяем ничью сторону; у нас есть украинские и российские игроки».

28 июля УЕФА начал дисциплинарное расследование по факту скандирования турецкими фанатами имени Путина во время матча квалификации Лиги чемпионов между стамбульским Фенербахче и киевским Динамо.

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов Динамо победило на выезде турецкий Фенербахче со счетом 2:1. В следующем раунде киевляне встретятся с австрийским Штурмом.

Ранее часть вины на скандал с участием своих болельщиков стамбульский клуб возложил на запасных игроков «бело-синих».

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после матча-ответа 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде с Фенербахче из-за возгласов турецких фанатов. Он также раскритиковал болельщиков стамбульского клуба, заявив, что не ожидал от них такого.

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