Турецкий гранд сделал публичное заявление о возможном подписании легионера Шахтера
Тете (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Вингер донецкого Шахтера Тете не может найти себе новый клуб в Европе.
Турецкий Фенербахче, которому приписывали интерес к бразильцу, отказался от подписания футболиста.
Пресс-служба клуба опубликовала официальное заявление относительно слухов о возможном трансфере вингера.
«Возникла необходимость проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеус Кардозо Лемос Мартинс), которого в последнее время связывают с нашим клубом.
Недавно футболист вместе со своей командой посетил Турцию. Во время этого визита агенты Тете предложили его нашему клубу.
Наш клуб спросил об условиях возможного трансфера, но в результате юридической, финансовой и технической оценки был сделан вывод, что трансфер этого игрока нам не подходит", — говорится в заявлении.
Напомним, что Тете после начала полномасштабного вторжения на правах аренды выступал за Лион и Лестер.
Отметим, что в Шахтер официально вернулся первый украинский игрок в истории Барселоны.
Ранее сообщалось, что чемпион Португалии согласовал трансфер голкипера сборной Украины.