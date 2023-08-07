Турецкий гранд сделал публичное заявление о возможном подписании легионера Шахтера 7 августа, 20:22 Тете (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Вингер донецкого Шахтера Тете не может найти себе новый клуб в Европе.

Турецкий Фенербахче, которому приписывали интерес к бразильцу, отказался от подписания футболиста.

Пресс-служба клуба опубликовала официальное заявление относительно слухов о возможном трансфере вингера.

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«Возникла необходимость проинформировать общественность о футболисте Тете (Матеус Кардозо Лемос Мартинс), которого в последнее время связывают с нашим клубом.

Недавно футболист вместе со своей командой посетил Турцию. Во время этого визита агенты Тете предложили его нашему клубу.

Наш клуб спросил об условиях возможного трансфера, но в результате юридической, финансовой и технической оценки был сделан вывод, что трансфер этого игрока нам не подходит", — говорится в заявлении.

Напомним, что Тете после начала полномасштабного вторжения на правах аренды выступал за Лион и Лестер.

Отметим, что в Шахтер официально вернулся первый украинский игрок в истории Барселоны.

Ранее сообщалось, что чемпион Португалии согласовал трансфер голкипера сборной Украины.