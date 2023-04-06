Горячее противостояние. В матче между нидерландскими грандами болельщик до крови разбил футболисту голову — видео

6 апреля, 11:09
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Матч завершился победой Аякса со счетом 2:1 (Фото:Koen van Weel/ANP)

Матч завершился победой Аякса со счетом 2:1 (Фото:Koen van Weel/ANP)

Матч полуфинала Кубка Нидерландов между амстердамским Аяксом и роттердамским Фейеноордом дважды приостанавливали из-за поведения болельщиков.

Сначала фанаты устроили пиротехническое шоу, в результате чего на поле появился дымовой занавес и игру пришлось приостанавливать.

После этого на 62-й минуте с трибун полетел предмет, похожий на зажигалку, и попал полузащитнику Аякса Дэви Классену в голову. У игрока началось сильное кровотечение.

Видео дня

https://twitter.com/launionmc/status/1643713100049424386?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1643713100049424386%7Ctwgr%5E7fcc78620cfa506954283c8058580df577f7cfc9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thesun.co.uk%2Fsport%2F21957128%2Ffeyenoords-clash-ajax-smoke-fans%2F
https://twitter.com/ESPNFC/status/1643699130827431955

Игру пришлось приостановить на 30 минут, а помощник главного тренера Фейеноорда Джон де Вольф обратился к болельщикам и попросил их вести себя достойно.

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После возобновления матча Классен продолжил игру, но через несколько минут все же был заменен.

Аякс победил со счетом 2:1 и вышел в финал, а именно Классен стал автором победного гола, который он забил еще до травмы.

Ранее сообщалось, что в Турции болельщик выбежал на поле и избил футболиста угловым флажком.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Фейеноорд (Роттердам) Аякс

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