Финалист Лиги конференций намерен подписать футболиста сборной Украины — СМИ

12 июля, 17:43
Николай Матвиенко уже не в первый раз заинтересовал европейские клубы (Фото:ФК Шахтер)

Николай Матвиенко уже не в первый раз заинтересовал европейские клубы (Фото:ФК Шахтер)

Нидерландский Фейеноорд, в прошлом сезоне стал серебряным призером первой в истории Лиги конференций, заинтересовался защитником донецкого Шахтера и сборной Украины Николаем Матвиенко, сообщает AD.nl.

По информации источника, Матвиенко заинтересовал лично главного тренера Фейеноорда Арне Слота, поскольку он ищет универсальных игроков, которые могут сыграть как на левом фланге, так и в центре обороны, а украинец является именно таким защитником.

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Отмечается, что 26-летний украинец уже на этой неделе может прибыть в Нидерланды для переговоров с Фейенордом по возможному переходу.

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Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Маркос Антонио перешел в Лацио, хавбек Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

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Теги:   Футбол Трансферы Фейеноорд (Роттердам) ФК Шахтер Сборная Украины

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