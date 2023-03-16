«Идите обнимем». Клуб украинской Премьер-лиги потроллил Шахтер за сокрушительное поражение от Фейеноорда в Лиге Европы

16 марта, 22:42
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Шахтер вылетел из еврокубков (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Шахтер вылетел из еврокубков (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Металлист 1925 года отреагировал на поражение Шахтера от Фейеноорда (1:7) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

При счете 7:0 в пользу Фейеноорда в официальном аккаунте Металлиста 1925 года в Twitter появился иронический пост относительно провального результата для Шахтера.

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«Без слов… Шахтер, идите обнимем», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/metalist1925kh/status/1636445851961663500

В конце матча "горнякам" все же удалось забить один гол, уступив со счетом 1:7.

Ранее Шахтер обыграл Металлист 1925 года со счетом 7:0 в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Шахтер стал лидером украинской Премьер-лиги после победы Динамо над Днепром-1.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы Металлист (Харьков) Фейеноорд (Роттердам) ФК Шахтер

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