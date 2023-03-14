Фейенорд — Шахтер. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы
Обе команды устроит только победа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
NV представляет анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Фейенордом и Шахтером.
Матч Фейеноорд (Нидерланды) - Шахтер (Украина) состоится 16 марта в Роттердаме на стадионе Де Кейп и начнется в 19.45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать о Фейенорде перед матчем:
- выйдет в четвертьфинал в случае победы;
- лидирует в нидерландской лиге с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Аякса;
- не знает поражений 17 игр подряд во всех турнирах при 12 победах и пяти ничьих.
- не сможет рассчитывать на вратаря Бейлова, полузащитника Тимбера (травмы).
Что нужно знать о Шахтере перед матчем:
- станет участником четвертьфинала в случае победы;
- лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая идущий вторым Днепр-1 на три очка;
- потерпел одно поражение в 10 последних играх во всех турнирах при пяти победах и четырех ничьих;
- не сыграет защитник Корниенко (травма).
Ориентировочные составы:
Фейонорд: Велленройтер, Хартман, Виффер, Ганцко, Геертрейд, Джаханбахш, Идрисси, Кокджу, Педерсен, Хименес, Дилросун
Шахтер: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Назарина, Михайличенко, Бондарь, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре