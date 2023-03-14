Фейенорд — Шахтер. Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

14 марта, 17:44
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Обе команды устроит только победа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Обе команды устроит только победа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

NV представляет анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Фейенордом и Шахтером.

Матч Фейеноорд (Нидерланды) - Шахтер (Украина) состоится 16 марта в Роттердаме на стадионе Де Кейп и начнется в 19.45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

Видео дня

Что нужно знать о Фейенорде перед матчем:

  • выйдет в четвертьфинал в случае победы;
  • лидирует в нидерландской лиге с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Аякса;
  • не знает поражений 17 игр подряд во всех турнирах при 12 победах и пяти ничьих.
  • не сможет рассчитывать на вратаря Бейлова, полузащитника Тимбера (травмы).
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Что нужно знать о Шахтере перед матчем:

  • станет участником четвертьфинала в случае победы;
  • лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая идущий вторым Днепр-1 на три очка;
  • потерпел одно поражение в 10 последних играх во всех турнирах при пяти победах и четырех ничьих;
  • не сыграет защитник Корниенко (травма).
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Ориентировочные составы:

Фейонорд: Велленройтер, Хартман, Виффер, Ганцко, Геертрейд, Джаханбахш, Идрисси, Кокджу, Педерсен, Хименес, Дилросун

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Назарина, Михайличенко, Бондарь, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы Фейеноорд (Роттердам) ФК Шахтер

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