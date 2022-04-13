Сборную России и российские клубы удалили из FIFA 22 13 апреля, 19:53 Цей матеріал також доступний українською Компания EA Sports проявила солидарность с Украиной (Фото:EA)

Компания EA Sports удалила из футбольного симулятора FIFA 22 сборную России, а также российские клубы — Спартак, ЦСКА и Локомотив.

Таким образом, EA Sports проявила солидарность с украинским народом и призвала к прекращению военного вторжения РФ в Украину, сообщает официальный сайт компании.

«В соответствии с реальными действиями наших партнеров в ФИФА и УЕФА, это обновление включает удаление национальной сборной России и всех других российских команд», — говорится в сообщении компании.

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Ранее сообщалось, что из-за военного вторжения в Украину ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований.

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