Стало известно, какой украинский футболист получил в игре FIFA 23 самый высокий рейтинг 19 сентября, 20:05 Малиновский — лучший украинский футболист в FIFA 23 (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Компания EA Sports опубликовала рейтинги украинских футболистов в новой части футбольного симулятора — FIFA 23.

Самый высокий рейтинг FIFA 23 среди украинских игроков получил полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский — 82, сообщает официальный сайт EA Sports.

На втором месте с 80 баллами оказался хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков, а третье место поделили защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко и защитник турецкого Адана Демирспор Ярослав Ракицкий, игровые качества которых оценили в 79 баллов.

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Далее следуют полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко (78) и еще один игрок Динамо Николай Шапаренко (77).

Фото: ea.com

Максимальный рейтинг в игре — 91. Его получили Карим Бензема (Реал), Роберт Левандовский (Барселона), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) и Лионель Месси (ПСЖ).



Фото: ea.com

Релиз FIFA 23 намечен на 1 октября 2022 года.

Ранее в EA Sports заявили, что у FIFA 23 не будет сборной России и российских клубов.

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