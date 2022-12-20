Неожиданное решение. ФИФА и УЕФА пригрозили Украинской ассоциации футбола исключением из организаций
Украинскую ассоциацию призвали решить данную проблему (Фото:ФИФА)
ФИФА и УЕФА пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключением ее из числа членов этих организаций.
Вице-президент УАФ Олег Протасов в Facebook опубликовал письмо, подписанное генеральными секретарями главных футбольных организаций мира и Европы.
В нем говорилось, что в УЕФА и ФИФА обеспокоены давлением, которое оказывается на членов УАФ третьими лицами перед проведением внеочередного заседания исполкома ассоциации.
Также было сказано, что такие нарушения могут привести к приостановлению членства УАФ в составах организаций.
Украинскую ассоциацию призвали решить данную проблему и информировать ФИФА и УЕФА о дальнейшем развитии событий.
Сообщалось, что Печерский суд арестовал президента УАФ и бывшего народного депутата Андрея Павелко на два месяца.