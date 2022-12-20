Неожиданное решение. ФИФА и УЕФА пригрозили Украинской ассоциации футбола исключением из организаций

20 декабря, 16:09
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Украинскую ассоциацию призвали решить данную проблему (Фото:ФИФА)

Украинскую ассоциацию призвали решить данную проблему (Фото:ФИФА)

ФИФА и УЕФА пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключением ее из числа членов этих организаций.

Вице-президент УАФ Олег Протасов в Facebook опубликовал письмо, подписанное генеральными секретарями главных футбольных организаций мира и Европы.

В нем говорилось, что в УЕФА и ФИФА обеспокоены давлением, которое оказывается на членов УАФ третьими лицами перед проведением внеочередного заседания исполкома ассоциации.

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Также было сказано, что такие нарушения могут привести к приостановлению членства УАФ в составах организаций.

Украинскую ассоциацию призвали решить данную проблему и информировать ФИФА и УЕФА о дальнейшем развитии событий.

https://www.facebook.com/oleg.protasov.1422/posts/pfbid021eXY17LPLcjhSXoFNRjCHyX5z7uVwRVX6sk9S482jKZjqYjaJWHJ1tNnKDhdm62Fl

Сообщалось, что Печерский суд арестовал президента УАФ и бывшего народного депутата Андрея Павелко на два месяца.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФИФА УЕФА УАФ

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