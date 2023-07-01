Станет динамичнее и интереснее. ФИФА готовит революционное изменение в правилах футбола — СМИ 1 июля, 21:44 В ФИФА уже работают над новым правилом (Фото:ФИФА)

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над новым правилом определения офсайда, сообщает Mundo Deportivo.

Издание отмечает, что сейчас много спорных ситуаций, когда лишь часть руки или ноги атакующего футболиста находятся ближе к воротам, чем защитник, и арбитр фиксирует офсайд.



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Согласно новому правилу, которое разрабатывается, офсайд будет фиксироваться только в том случае, если все тело атакующего футболиста будет находиться ближе к воротам, чем игрока, который обороняется.

По мнению ФИФА и IFAB, новое правило определения офсайда сделает футбол более динамичным и интересным.

Сначала новое правило будут тестировать в низших дивизионах Италии, Швеции и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что УЕФА намерен изменить правило в матче за Суперкубок Европы, отменив экстратаймы.